17年ぶりに日本で開催される「スター・ウォーズ」の究極かつ世界最大の祭典「スター・ウォーズセレブレーション ジャパン2025」（4月18日〜20日、会場：千葉・幕張メッセ）に参加する予定だったオスカー・アイザックの来日が取りやめとなったことが、5日に発表された。【画像】来日ゲストのフォトギャラリーオスカー・アイザックは、孤独な女性レイが主人公の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒（エピソード7）』から始まる