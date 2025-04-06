■G?・大阪杯（6日、阪神競馬場芝2000ｍ）【写真を見る】【競馬・大阪杯】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想「本命はロードデルレイ」東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（28）がG?・大阪杯をデータをもとにズバリ予想。春のG?3戦目となる本命馬は、G?初出走の「ロードデルレイ」。本命馬：⓭ロードデルレイ（牡5）西村淳也篠原アナ：本命はロードデルレイ。この大阪杯なんですが、過去10年の勝ち馬中9頭