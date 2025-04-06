第156回九州地区高校野球宮崎県予選（県高校野球連盟主催、朝日新聞社後援）の決勝が4日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎であり、宮崎商が延岡学園に4―3で勝ち、2季ぶり14回目の優勝を果たした。3位決定戦は富島が都城に逆転勝ち。宮崎商は19日から長崎県で開かれる九州大会に出場する。宮崎商−延岡学園一回裏延岡学園１死一塁、宮川が安打を放つ。捕手水谷=2025年4月4日午後1時7分、サンマリン、奥正光撮影息詰