『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）では、来週4月13日放送の第8話「正邪ゆらめく、指輪の狩人」から、カルマ演じる“謎の男“クオンが登場する。【写真】カルマがついに『ゴジュウジャー』参戦！全身ショット「AI企業の若き社長で物語の鍵を握る人物。吠と因縁がある…？」と紹介されていたクオンだが、実は遠野吠（冬野心央）の兄だった。そんなクオンは、「クオンAIコンツェルン」と