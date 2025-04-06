トランプ米大統領が全世界を対象に施行すると発表した１０％の基本関税が発効した。米国東部時間５日午前０時１分を期してトランプ大統領が２日に大統領令を通じて確定した基本関税が施行され、米国に輸入される世界のほとんどの国の製品に１０％の関税が課されることになった。これはカナダとメキシコなどごく一部の例外国を除いたすべての国の大多数の品目に適用される「普遍関税」だ。米国で生産が不可能な特定必須鉱物、エネル