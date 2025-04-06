阪神の漆原大晟投手（28）が6日、巨人戦の試合前練習から1軍に合流した。漆原は昨季1軍でキャリアハイの38試合に登板し、防御率3・89。今年は開幕2軍スタートも、ファームで9試合で2失点（自責0）、防御率0・00の成績を残していた。