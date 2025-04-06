大リーグは5日（日本時間6日）、各地であり、オリオールズの菅野智之は敵地でのロイヤルズ戦に先発し、六回途中5安打1失点で、メジャー初勝利を挙げた。ドジャースの佐々木朗希は敵地でのフィリーズ戦に先発し、五回途中を3安打1失点で勝敗はつかなかった。大谷翔平は「1番・指名打者（DH）」で、カブスの鈴木誠也は「3番・DH」でともに無安打だった。【写真】大谷翔平をとりこにする監督番記者に見せた10年に1度の怒りは■佐