女優のチャン・ダアが再び、実妹であるウォニョンそっくりな美貌で話題を集めている。【比較写真】体型まで…チャン・ダア、ウォニョンとそっくりチャン・ダアは4月4日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。公開された写真は、チャン・ダアがブランドモデルを務める「Kenneth lady（ケネスレディー）」の撮影の裏側だ。ボブヘアとピンクのチークで春らしさを演出し、華やかな雰囲気を醸し出すチャン・ダア。気だ