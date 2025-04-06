野球評論家の張本勲氏が６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演した。番組では、２９日（日本時間３０日）の米大リーグでドジャースがタイガースに７―３で勝利した一戦で佐々木朗希投手が本拠地の米国デビューしたが、負傷降板を除くとＮＰＢを含めて自己最短の１回２／３で降板したことを伝えた。続けて５日（日本時間６日）のフィリーズ戦で佐々木が先発し自身