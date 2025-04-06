韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退したイ・ボミさん（36）が2025年3月27日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフをプレーする様子を披露した。美しいスイングを披露イ・ボミさんは桜、ハート、キラキラ、リボンの絵文字とともに、ゴルフをプレーする写真や動画を投稿。動画の中では美しいスイングを見せている。インスタグラムに投稿された写真では、この日のファッションは、ピンク系のブルゾンと