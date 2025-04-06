◆米大リーグロイヤルズ１―８オリオールズ（５日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム） ​オリオールズの菅野智之投手が５日（日本時間６日）、敵地でのロイヤルズ戦に先発。６―１で迎えた６回１死一、二塁で救援を仰ぎ、５回１／３を投げ、１本塁打を含む被安打５で１失点。防御率は２・８９。チームは８−１で快勝し、連敗を「３」でストップ。菅野は、デビュー２戦目でメジャー初勝利を挙げた。