◇ナ・リーグドジャース 3―1フィリーズ（2025年4月5日フィラデルフィア）ドジャースの左腕タナー・スコット投手（30）が5日（日本時間6日）のフィリーズ戦で、3―1とリードした9回に5番手として登板。打者3人に対しわずか3球で今季3セーブ目をマークした。この回先頭のハーパーが初球のスライダーを打って三塁内野安打。しかし、次打者のボームを初球の直球で遊ゴロ併殺に打ち取り、続くケプラーも初球の96.6マイル（