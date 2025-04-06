スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の放送を終えた第7話は、ゴジュウジャーに“スーパー戦隊の何たるか”を説いたティラノレンジャー＝往歳巡が謎の戦士ガリュードに撃たれるという衝撃のラストで幕を閉じた。【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場するテガジューン声はゆかなが担当毎週衝撃の展開が連続し、視聴者をザワつかせている中、ついに1