4月に新譜「OUT THERE」を発売した世界的なジャズ・ピアニスト、上原ひろみは日々、「人」や「街」「カルチャー」などから様々なインスピレーションを受け、自身の音楽に還元している。2023年公開の石塚真一原作のアニメ映画「BLUE GIANT」で音楽監督を務めたことは記憶に新しいが、最近もある映画への参加が「新しい自分」との出会いにつながったと語る。【ライター／神舘和典】（全2回の第2回）【写真を見る】世界的ピアニスト