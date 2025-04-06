俳優の桐谷健太が主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『いつか、ヒーロー』（毎週日曜後10：15）が、きょう6日に放送スタートする。【第1話カット多数】児童養護施設職員の赤山（桐谷健太）＆子どもたちミステリアスな宮世琉弥もオリジナルの連続ドラマにこだわるABCテレビ制作「日10」枠の新作。社会派ヒットドラマを複数生み出してきた脚本家・林宏司氏が書き下ろす。金も無ければ仕事も無い、元児童養護