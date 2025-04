氷川きよしと小室哲哉による初のコラボ楽曲「Party of Monsters」が、本日6日に配信リリースされた。本作はテレビ番組『ゲゲゲの鬼太郎私の愛した歴代ゲゲゲ』(フジテレビほかで6日より放送開始)のエンディングテーマになっている。◆「Party of Monsters」ジャケット▲「Party of Monsters」氷川は2018年に放送された『ゲゲゲの鬼太郎』第6期、および第6期新章「西洋妖怪編」のテーマソングを担当。この縁から今回のエンディ