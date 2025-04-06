通勤や出張に便利なスクエア型のビジネスリュック。たっぷり入れても軽快に歩けるのは嬉しいけれど、ジメジメした梅雨や猛暑の時期はただ歩いているだけで背中はぐっしょり。汗ばむ季節を少しでも快適に過ごしたいあなたにぜひおすすめしたいのがこの春ace.（エース）から登場したビジネスバックパック「RUGGRENTICE Air-V（ラグレンティス エアV）」（小：2万8600円、大：3万800円）。背部に設けた4つのクッション＆通気口を備え