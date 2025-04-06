子どもがいる家庭において気になるのが、教育資金をどのように用意するかでしょう。教育資金の準備には、児童手当をプールしたり学資保険を活用したり、さまざまな方法があります。 大学進学を想定している場合、計画的に初年度に支払う学生納付金や授業料などを用意する必要があります。本記事では、大学費用の目安や教育資金を貯めるときの考え方などを見ていきましょう。 令和5年度の大学費用の目安 文部科
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