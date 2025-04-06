ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は６日、元タレントの中居正広氏（５２）による元同局社員に対する「性暴力」と認定したフジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）が３月３１日に公表した第三者委員会の調査報告について特集した。報告書を読んだコメンテーターでＢＳ―ＴＢＳ「報道１９３０」のキャスターを務める松原耕二氏は「本当に胸が苦しくなりました。女性はどんどん追い詰めら