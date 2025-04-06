【MLB】フィリーズ3−2ドジャース（4月4日・日本時間4月5日）【映像】山本由伸、完璧投球→打者に“異変”4月４日（日本時間4月5日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が、大谷翔平の元同僚ブランドン・マーシュを翻弄し、3球三振を奪った。0-1、ドジャース1点のビハインドで迎えたこの試合の3回裏・フィリーズの攻撃。この