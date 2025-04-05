インプラントは欠損した歯を補うための技術です。機能の改善だけでなく見た目をよくする利点があります。 しかし同時に注意点も複数あります。少なからず痛みや感染症のリスクがあるため、対処法を知っておけば予防ができるでしょう。 この記事ではインプラント治療後に歯茎が痛くなる原因や対処法、予防方法などを解説しています。 インプラント治療に不安がある方、治療後の対応を知りたい方は参考にして頂けると幸いです。