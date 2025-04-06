女優・瀧本美織（３３）が、テレ東系ドラマ「トウキョウホリデイ」（３日スタート。木曜、深夜０・３０）で、新境地を切り開く思いで役作りに励んでいる。タイの国民的人気俳優・ガルフ・カナーウット（２７）とＷ主演。１月期テレ東ドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」では前夫を裏切り、出世を目論む“シタ妻”を演じたが、今作では異国の男性との“純愛”に挑戦。日本版「ローマの休日」完成へ、瀧本の熱い思いを聞いた