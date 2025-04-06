JR九州によると、6日午前6時35分ごろ、唐津線西唐津駅で同駅発列車の出発準備に時間を要した。この影響で同7時40分現在、同線久保田〜西唐津や筑肥線姪浜〜西唐津、山本〜伊万里で一部列車に遅れが発生している。