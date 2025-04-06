7月1日～8月15日｜神様へのお供え物だったお中元 もともと中元とは神様にお供えをしてつぐないをする日だった！ 日頃の感謝と夏のごあいさつを兼ねた「お中元」は、中国発祥の宗教「道教」で教える「三元節」が由来です。三元説とは旧暦１月15日の「上元」、７月15日の「中元」、10月15日の「下元」をいい、これらの日には神にお供え物をしてお祝いを行なっていました。とくに中元の日には贖罪の意味を込めて、庭で火を焚