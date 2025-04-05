「水を飲むと痩せる」というダイエット法がたびたび話題になります。水を飲むだけでダイエット効果があるというのはとても魅力的な話に思えますが、効果は本当にあるのでしょうか。今回は健康改善目的で水を飲む際の注意点や水中毒について、医師の石黒先生にお話を伺いました。 監修医師：石黒 剛（医療法人白青会 いしぐろ在宅診療所岡崎） 名古屋大学卒業。初期研修修了後、救急医療・緩和ケア・在宅医療等の経験を重ね、