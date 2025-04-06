●信用買い残減少ランキング【ベスト50】 ※3月28日信用買い残の3月21日信用買い残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1634銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． 東電ＨＤ -2,088 72,822 31.36 ２． ＳＢ