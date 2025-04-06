巨人はDeNAから加入した石川が今季2試合目の先発マウンドに上がる。前回登板の3月30日ヤクルト戦では5回無失点の好投で移籍初登板初先発初勝利を挙げた。6日の阪神戦でも勝ち星を挙げ、移籍初登板初先発から2戦2勝になると、巨人では09年にゴンザレス（前ヤクルト）が6戦6連勝して以来。日本人では02年に武田一浩（前中日）が2戦2勝をマークして以来23年ぶりになる。チームは阪神に2連敗中。負ければ本拠地で同一カード3連戦