中央自動車道など高速道路でETCにシステム障害が発生し、東京や山梨にある複数のインターチェンジで通行が出来なくなっています。現在も復旧のめどはたっていません。NEXCO中日本によりますと、6日午前0時半ごろ、中央自動車道でETCにシステム障害が発生し、東京や山梨にある一部のスマートインターチェンジや一般の料金所のETC専用レーンで通行が出来なくなっています。また、東名高速道路や、新東名高速道路など、ほかの複数の高