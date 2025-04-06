5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤È»°ãø·°¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£»°ãø¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤Ç¸òÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤Ë¡Ä¡£³ùÅÄ¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥óDF¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤Ï2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤­¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¨¤·