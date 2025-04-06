¾¾°æ½¨´î¤µ¤óÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬5·î10Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È5Æü¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¾¾°æ55¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Î¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¤Î35¿Í¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±NPOË¡¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë