Ãæ±ûÆ»¤äÅìÌ¾¹âÂ®¤Ê¤É¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤¬´É³í¤¹¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶â½ê¤ÇETC¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÉôETC¥ì¡¼¥óÊÄº¿¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÅìµþ¤ä»³Íü¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÆþ¤ê¸ý¤äÎÁ¶â½ê¤ÎETC¥ì¡¼¥ó¤¬¾ã³²¤ÇÊÄº¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÅìÌ¾¹âÂ®¤ä¿·ÅìÌ¾¡¢¿·Ì¾¿À¡¢Åì³¤´Ä¾õÆ»¡¢ÅìÌ¾ºå¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¿ÀÆàÀî¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¤Î5¸©¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ìÉô¤ÎETC¥ì¡¼¥ó¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì