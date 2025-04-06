¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤é¡ÈNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ê31¡Ë¤¬3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¿¦¡£4·î1ÆüÉÕ¤Ç¥Û¥ê¥×¥í¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì±Êü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ë·èÄê¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Îº£¸å¤òÀê¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿12Ëç¡Û¡ÈNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥ÊInstagram¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤­¤ê¤Ê¡Ö¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡×¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤¬À¤¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«