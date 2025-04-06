Ãæ³Ø¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤ê´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¿Æ»Ò¡¢Âç¤­¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÈá´î¸ò¸ò¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤ÏÃÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢Æñ´Ø¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬10Ê¬¤Î1¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢¼«¿È¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÂíÌ÷Ç·»á¤¬¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡ö¡ö¡ö¢¨¤³