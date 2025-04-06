¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶õ¹ÁÌÂÏÇÁûÆ°¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎSNS¤ä¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶áSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SM¡Ë½êÂ°¤Î¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Heats2Hearts(¥Ï¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â±º(¥­¥à¥Ý)¹ñºÝ¶õ¹Á¤òË¬Ìä¤·¤¿²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿º®»¨¤È¾×ÆÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Ç¡È¼ºÇÔ¡É¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö¿å¾¦Çä¡×3·î29Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿³ºÅö¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥á