横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第14回「蔦重瀬川夫婦道中」が6日の今夜放送される。【写真】瀬以（小芝風花）を抱きしめる蔦重（横浜流星）『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第14回「蔦重瀬川夫婦道中」場面カット本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子