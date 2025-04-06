ÉÍ¾¾»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÇÆ¯¤¯ºê¸¶½¨Ëþ¤µ¤ó(43)¡£¾ÃËÉ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¥¢¥Ä¤¤»×¤¤¤Ç¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Æü8»þ´ÖÊÙ¶¯¡ª¾ÃËÉ»Î¤ÎÇ®°Õ¤ÈÅØÎÏ ºê¸¶¤µ¤ó¤ÏÉÍ¾¾»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë²Ð»ö¤Ê¤É¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« °æ¼ê½Õ´õ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä ¡Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×