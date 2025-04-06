¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡Êc¡ËSANKEI º£Ç¯¤â¶¥ÇÏ³¦¤Ë½Õ¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£3ºÐÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀ¸³¶°ìÅÙ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤¬¡¢¸ÅÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤ò¶¥¤¦ÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤¬Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û½Õ¤ÎÃæµ÷Î¥No.1·èÄêÀï¡ÖÂçºåÇÕ¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥­¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª º£½µ¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçºåÇÕ¤â¤½¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¡£ GI¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤ÇÁá¤¯¤â9²óÌÜ¡£²áµî8²ó¤Î²¦¼Ô¤ò¸«¤ë¤È