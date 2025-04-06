¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê18¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï¡ÖMY BIRTHDAY¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖËÜÆü4·î4Æü¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¡ª¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡ªËèÆü¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª¿Æ¹§¹Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï3Ç¯Á°¤Î¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀÎ¤Ë¡×µ­¤·¡¢¿¶¤êÂµ»Ñ¤ä»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã