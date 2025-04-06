4月8日にスタートするフジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』の主題歌に、宮本浩次の新曲「Today -胸いっぱいの愛を-」が決定した。ソロ活動5周年を迎えた2024年より、TBS系『news23』エンディングテーマ「close your eyes」、そしてTVアニメ『トリリオンゲーム』第2クールオープニングテーマ「over the top」と、多彩な楽曲を世に送り出し続けている宮本浩次。今回発表となった楽曲「Today -胸いっぱいの愛を-」