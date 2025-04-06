【モデルプレス＝2025/04/06】4月6日、第33回「橋田賞」が発表され、「橋田賞新人賞」は女優の河合優実、奈緒、松本若菜が受賞した。【写真】松本若菜、鍛え上げられた美ボディ披露「橋田賞」は、日本人の心や人と人とのふれあいを温かくとりあげてきた番組と人に対して顕彰助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び人を対象に検討を重ね、受賞対象の絞込みを行い、候補を選出。その
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