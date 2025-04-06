¡þG1¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ö¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¡×¡Ê5Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î9R¡¦¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¡ÊG1¡¢¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñÇÏ¥Ò¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡Ê²´5¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸C¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡Ë¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÇÏ¤Ï¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´8¡á¹âÌÚ¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´6¡á¹âÌÚ¡Ë¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´4¡áº´¡¹ÌÚ¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ4Æ¬¤¬»²Àï¤·¤¿¡£