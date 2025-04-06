¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè28Àá¡Û(Europa-Park Stadion)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1-4(Á°È¾0-1)¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Õ]¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(88Ê¬)[¥É]¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß(34Ê¬)¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«(51Ê¬)¡¢¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·(68Ê¬)¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹(78Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Õ]¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼(65Ê¬)´Ñ½°:34,700¿Í¨¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë1-4ÂçÇÔ¡ÄÆ²°ÂÎ§¤Ï°ìÌð¤òÊó¤¤¤ë¥¢¥·¥¹¥È