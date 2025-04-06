¡þG2¡¦UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È1900¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢G2¡¦UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ç¥¤¥È¥Ê¡Ê²´3¡á²ÃÆ£À¬¡Ë¤¬ÂçÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÉðË­¤¬µ³¾è¤·¤¿¥É¥é¥´¥ó¡Ê²´3¡á¾¾±Ê´´¡Ë¤Ï6Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÎÏ¿Ô¤­¤¿¡£ÉðË­¤¬¡ÖÆ»Ãæ¡¢¾¯¤·³°¤ËÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¾