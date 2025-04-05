WANIMA 2022Ç¯¤«¤éWANIMA¤ÎÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿WANIMA¼çºÅ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö1CHANCE FESTIVAL¡×¡£ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Sorry Not Sorry TOUR½éÆü·§ËÜ¸ø±é¤Ç4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ º£Ç¯¤Î¡ÖWANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025¡×¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÎãÇ¯¤É¤ª¤ê·§ËÜ¸©ÇÀ¶È¸ø±à ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¡ÊÌî³°¸ø±é¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ ËèÇ¯¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¤À¤¬¡¢WANIMA