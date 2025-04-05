¤­¤Î¤¦²¬»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÂç³ØÀ¸¤é18ºÐ¤ÎÃËÀ­5¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬É¸¼±¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÉ¸¼±¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¡¢¼Ö¤ÎÁ°Éô¤ËÃì¤¬¤á¤ê¹þ¤ßÂçÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î18ºÐ¤ÎÃËÀ­5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸4¿Í¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð