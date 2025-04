次回 4月12日(土)よる10時00分〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁!SEKAI NO OWARIが「with MUSIC」初登場!2011年にメジャーデビューを果たし、2022年に「Habit」で「日本レコード大賞」を受賞、4大ドームツアーで約20万人を動員するなど日本の音楽シーンの最前線を常に走るSEKAI NO OWARI。今回は、MC有働由美子と松下洸平がSEKAI NO OWARIのこの1年間、公私で起こった出来事を深