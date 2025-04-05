¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥Ô¥ì¥¦¥¹¹Á¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê£³¹æ¤ÕÆ¬¡£¡Ê£²£°£²£²Ç¯£²·î£±£¹Æü»£±Æ¡¢¥¢¥Æ¥Í¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¢¥Æ¥Í4·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤±¿Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñ±óÍÎ³¤±¿½¸ÃÄ¡Ê¥³¥¹¥³¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë»±²¼¤Ç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥Ô¥ì¥¦¥¹¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ±ó³¤±¿ÈæÍëÔ¼É×»Û¹Á¸ý¡Ê¥Ô¥ì¥¦¥¹¡¦¥Ý¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥½¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢PPA¡Ë¤¬3·î31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Èæ5.0¡óÁý¤Î2²¯3100Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê1¥æ¡¼¥í¡áÌó161±ß¡Ë¡¢ÀÇ°ú¤­Á°Íø±×¤¬17.4¡óÁý¤Î1²¯1300Ëü¥æ¡¼¥í¡¢