Âîµå¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¿ÎÀî¤Ï5Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¿ÎÀî¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥«¥¤ÒØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï¼ë±«Îè¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¤Ë2¡½4¤ÇÇÔ¤ì¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë2¡½4¤Ç¶þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÂæÏÑÁª¼ê¤Ë1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë