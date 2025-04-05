³ô¤Ç»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¡È²¯¤ê¿Í¡É¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö³ä°Â³ô¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ²¯¤ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ù¤µ¤ó¡¢¡ÖÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô¡×¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤í¤ó¤«¤Ö¤ª¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Î¼êË¡¤ò¸ø³«¡ª¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¹¡¼¥¸¡¼´Å¶â¡Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤¡×2025Ç¯5·î¹æ¤Î¡Ö¾¡¤ÁÁÈ8¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª ³ô¤Ç¡Ú1²¯±ß¡Û¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ï¥¶¡×¤ò´ð¤ËºÆÊÔ½¸¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»¨»ï·ÇºÜ