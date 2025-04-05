¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡¦ZAiÊÔ½¸Éô°÷¤Î¥¶¥¤¥¼¥ó¤¬¤ª¶â¤Î¡È´ðÁÃÃÎ¼±¡É¤ò¤¢¤ì¤³¤ì³Ø¤ÖÏ¢ºÜ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª ¤ª¶âÌ¾¿Í¡ª¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¯¥ì¥«¡Ë¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¡£20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ì¥«¤ò4Ëç¤â»ý¤Ä¥¶¥¤¥¼¥ó¤À¤¬¡¢¡Ö¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥ì¥«¤ÎÃ£¿Í¡¦¤Þ¤Ä¤Î¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ì¥«¤äÁª¤ÓÊý¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¥¤¥é¥¹¥È¡§¥ª¥¼¥­¥¤¥µ¥à¡Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦